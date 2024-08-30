İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in başkanlık ettiği toplantıda, Türkiye genelindeki 81 il valisi video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Toplantıya Vali Musa Işın’ın yanı sıra, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de katıldı. Yeni eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıkların ve güvenlik önlemlerinin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, okulların sorunsuz bir şekilde açılabilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali Musa Işın, toplantıda yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin güvenli bir eğitim ortamında bulunmaları önceliğimizdir. Bu amaçla, tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak, eğitim-öğretim yılını sorunsuz bir şekilde başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Toplantıda ayrıca, okulların açılmasıyla birlikte trafik düzenlemeleri, okul çevresindeki güvenlik önlemleri ve öğrenci servislerinin denetimi gibi konular da ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Vali Işın, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kütahya’daki okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduğunu belirterek, öğrencilere başarılarla dolu bir yıl diledi.