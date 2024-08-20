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Ayrıca, İsveç Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek %3,50'ye düşürdü.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay açıklayacağı para politikası kararında 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Bu nedenle, bugün açıklanacak enflasyon verileri bankanın gelecekteki adımlarında belirleyici olabilir. Almanya’da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre, aylık bazda %0,2 artış yaşanırken yıllık bazda %0,8 azaldı. ÜFE'deki yıllık bazdaki azalış, 13. aya taşındı.

Avro/Dolar paritesi, dünkü %0,5'lik yükselişin ardından bugün %0,1 azalışla 1,074 seviyesinden işlem görüyor. Küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimlerine yeşil ışık yakacağı beklentisiyle pozitif bir seyir izlediği belirtiliyor.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,4 azalarak 8.327 puana gerilerken, İtalya’da MIB 30 endeksi %0,5 artışla 33.431 puana ulaştı. Fransa’da CAC 40 endeksi %0,3 primle 7.521 puanda ve İspanya’da IBEX 35 endeksi %0,3 değer kazanarak 11.136 puanda bulunuyor.

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