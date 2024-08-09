Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD, Mısır ve Katar’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını destekleyerek, acil bir ateşkes çağrısında bulundu. Von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Gazze'de hemen bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu, hayatları kurtarmanın, barış umudunu yeniden canlandırmanın ve rehinelerin geri dönüşünü sağlamanın tek yolu” dedi.

Uluslararası çabalar ve destek

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulunmuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, bu uluslararası çabaların bölgedeki barış ve istikrarı sağlama yolunda kritik bir adım olduğunu belirtti.

Yeniden başlatılacak müzakereler

15 Ağustos'ta Doha veya Kahire’de gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin çağrının, Gazze’deki durumu iyileştirmek ve krizi çözmek için büyük önem taşıdığı ifade ediliyor. Avrupa’dan gelen destek, bölgedeki gerilimin azaltılması ve kalıcı bir barış ortamının oluşturulması yönündeki uluslararası çabaları güçlendiriyor.

Gözler müzakerelerde

Von der Leyen’in açıklamaları, uluslararası toplumun Gazze'deki ateşkesi sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak müzakereler, bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve insani krizlerin önlenmesi açısından kritik bir öneme sahip.