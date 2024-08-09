Bugün, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı’nın açılış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, projeyi Türk futbolu ve Başakşehir için büyük bir adım olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün Başakşehir ve Türk futbolu adına çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin tüm spor kulüplerine örnek olacağına olan inancını dile getirdi.

Başakşehir Futbol Akademisi tesisinin özellikleri

Başakşehir Futbol Akademisi, 65 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiştir. Tesis içinde 3 futbol sahası, 50 kişilik bir yatakhane ve 800 araç kapasiteli bir otopark yer almaktadır. Erdoğan, akademinin tanıtım filmine değinerek, tesisin modern altyapısı ve geniş imkanlarıyla Türk futboluna önemli katkılarda bulunacağına dikkat çekti.

Gelecek için umut verici adımlar

Başakşehir Futbol Akademisi'nin açılışı, Türk futbolunun altyapı ve gelişim süreçlerine büyük katkı sağlaması beklenen bir proje olarak öne çıkıyor. Açılış, futbol camiasında heyecan yaratırken, genç yeteneklerin yetiştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.