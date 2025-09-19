Dikili Bisiklet Kulübü, Dikili Velespitli Deniz Kızları topluluğu ve çok sayıda bisiklet tutkununun katılımıyla Bülent Ecevit Meydanı'ndan başlayarak 75. Yıl Parkı'ndaki "Dikili" yazısına kadar bisiklet turu düzenlendi.

Turun ardından Dikili Belediyesi eğitmenleri eşliğinde aerobik ve interaktif dans etkinliği gerçekleştirildi.

"Daha yaşanabilir ve daha yeşil bir gelecek hepimizin elinde."

Sağlıklı yaşam ve çevre bilinci konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen bu etkinliklere dair açıklamada bulunan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet tutkunlarıyla birlikte Bülent Ecevit Meydanı'ndan 75. Yıl Parkı'na pedallarımızı sağlıklı bir yaşam için çevirdik. Belediye eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirilen aerobik ve interaktif dans etkinlikleriyle günümüze enerji kattık.

Etkinliklerimize katılım sağlayan tüm ekiplere ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Daha yaşanabilir ve daha yeşil bir gelecek hepimizin elinde."