Buca Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında “Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşatalım” temasıyla Avrupa Hareketlilik Haftası'na ev sahipliği yaparak çevreci ulaşım çözümlerini öne çıkarıyor. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen “Açık Sokaklar” ve “Otomobilsiz Kent” günlerinde, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yüzlerce Bucalı ile birlikte pedal çevirdi. Etkinlik, Adnan Kahveci Caddesi'nden başlayarak Hasanağa Bahçesi’ne kadar devam etti.

Sürdürülebilir Ulaşım İçin Birlikte Hareket

Başkan Duman, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bugün burada bisiklet yolları ve toplu taşıma gibi ulaşım sistemlerine dikkat çekmek için toplandık. Amacımız herkes için ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir şehir yaratmak. Bu hedef, yalnızca belediyenin değil, tüm toplumun ortak hedefi olmalıdır. Daha yeşil bir gelecek için el birliğiyle hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Doğal Kaynakları Daha Dikkatli Kullanmalıyız

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yıl Türkiye Belediyeler Birliği'nin öncülüğünde geniş kapsamlı düzenlendiğine vurgu yapan Duman, “‘Şehri Birlikte Yaşayalım’ sloganıyla caddelerimizde bisiklet sürdük. Şehirlerimiz binalardan ve yollardan ibaret değil. Daha az karbon salınımı yaparak, doğal kaynaklarımızı dikkatli kullanmalıyız. Bireysel araç kullanımını azaltmalıyız” dedi.

Hasanağa Bahçesi'nde Renkli Etkinlikler

Hafta boyunca Hasanağa Bahçesi, Bucalıları harekete teşvik eden çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bucalı üreticilerin sağlıklı sebzeleri ve el emeği ürünlerinin sunulduğu Üretici Pazarı kuruldu. Sağlıklı yaşam için pilates, taekwondo, tenis, nefes meditasyonu ve yoga gibi aktiviteler gerçekleştirildi. Ayrıca, çocukların aktif hareketliliğini teşvik etmek amacıyla sokak oyunları ve dans gösterileri düzenlendi.