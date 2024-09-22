Kuyucak, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Paylaşımlı Kamusal Alanlarda" sürdürülebilir kentsel hareketliliği teşvik etmeyi amaçlayan doğa yürüyüşü, Belenova Mahallesi’nden başlayarak Belenova Sosyal Tesisleri’nde sona erdi. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen yürüyüş, hem doğal güzellikler içerisinde hem de temiz bir havada yapıldı.

Başkan Doğanca'dan teşekkür mesajı

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, yürüyüşe katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, “Doğal güzellik içerisinde temiz bir havada yaklaşık 1,5 kilometrelik bir alanda yürüyeceğiz. Yorucu olmayan ama çam ağaçlarının arasında geçecek olan keyifli bir yürüyüş parkuru belirledik” ifadelerini kullandı. Etkinlik, katılımcılar için hem fiziksel hem de sosyal bir deneyim sundu.

İkramlar ve sosyal paylaşım

Yürüyüşün ardından, Belenova Sosyal Tesisleri’nde Kuyucak Belediyesi tarafından gözleme ve ayran ikram edildi. Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, etkinlik için Başkan Doğanca’ya minnettarlıklarını iletti. Katılımcılar, yürüyüş sonrasında hem doğanın keyfini çıkardı hem de sosyal bir bağ kurma fırsatı buldular.

Sürdürülebilir ulaşım için yenilikler

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek amacıyla Kuyucak’ta çeşitli projeler hayata geçirildi. Bisiklet park yerleri, yürüyüş yolları ve yayalaştırma çalışmaları kapsamında yaya geçitleri ile kaldırımların alçaltılması gibi uygulamalar, engelli bireylerin de rahatça ulaşım sağlaması amacıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, 22 Eylül Pazar günü Fatih Mahallesi Yediveren Sokak'ta Otomobilsiz Yaşam Günü uygulandı, bu da yerel halkın çevre dostu ulaşım yöntemlerine yönelmesini teşvik etti.

Bu etkinlikler, Kuyucak’ın hem doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak hem de sürdürülebilir ulaşım bilincini artırmak adına önemli adımlar atmasını sağladı. Kuyucak, bu tür etkinliklerle çevreye olan duyarlılığını ve toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor.