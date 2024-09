Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Arsenal'ı konuk etti. Her iki takım da sezona iyi başlangıçlar yapmış ve bu maç, şampiyonluk yarışında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyordu. Taraftarlar, her iki ekipten de galibiyet bekliyordu.

İlk yarıda gol fırtınası

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da ataklarını artırdı. Erling Haaland, 9. dakikada mükemmel bir gol atarak City'yi öne geçirdi. Ancak Arsenal, bu gole 22. dakikada Riccardo Calafiori ile cevap verdi. Devre sonunda, Gabriel dos Santos Magalhães, Arsenal'ı 45+1'de öne geçirdi. İlk yarının son dakikalarında, Leandro Trossard'ın kırmızı kart görmesi, Arsenal'ı 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda tansiyon yükseldi

İkinci yarıda Manchester City, eksik rakibine karşı baskıyı artırdı. Ancak Arsenal’ın kalecisi Aaron Ramsdale, yaptığı kritik kurtarışlarla rakibinin gol atmasını engelledi. Her iki takım da ikinci yarıda net fırsatlar yakaladı, ancak gol sevinçleri yaşanmadı.

Son dakika şoku

Maçın son anları, tüm futbolseverleri heyecanlandırdı. 90+8'de John Stones, bir köşe vuruşundan gelen topu ağlara göndererek durumu 2-2 yaptı. Bu gol, Manchester City için kritik bir puanı kurtardı ve maçın sonucunu belirledi.