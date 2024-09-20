Beşiktaş altyapısından yetişen ve performansıyla dikkat çeken Mustafa Hekimoğlu, Avrupa'nın önde gelen liglerinden ilgi görmeye başladı. Fanatik'te yer alan habere göre, genç golcüye İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinden takımların ilgisi olduğu öne sürüldü.

Sadece astronomik teklif gelirse izin verilecek

17 yaşındaki futbolcunun, sahaya çıktığı maçlarda gösterdiği performansla adını duyurması, Avrupa kulüplerinin radarına girmesine neden oldu. Ancak Beşiktaş yönetimi, Hekimoğlu'nun transferine yalnızca astronomik bir teklif gelmesi durumunda onay verecek.

Mustafa Hekimoğlu'nun geleceği, Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflerin boyutuna bağlı olacak. Beşiktaş, genç yeteneği büyük bir potansiyel olarak görüyor ve bu nedenle satış konusunda temkinli hareket ediyor.