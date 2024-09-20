Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavda toplam 142 bin 482 adayın yer alması bekleniyor.

Sınav, 30 ildeki 35 farklı sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak olan test, 40 sorudan oluşacak ve adaylara 60 dakika süre verilecek. Ek süreye ihtiyaç duyan adaylar, ilave 20 dakika kullanma hakkına sahip olacak.

Kimlik belgelerini kaybeden veya geçerli kimlik kartı olmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınav sonuçları, 16 Ekim tarihinde açıklanacak.

ÖSYM Başkanı'ndan açıklamalar

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav güvenliğini sağlamak için toplam 17 bin 684 kişinin görev alacağını ve 1,821 emniyet personelinin sınav alanlarında bulunacağını belirtti. Ersoy, 2024-KPSS DHBT’ye katılacak adayların, ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına katıldığını vurguladı. Sınavda 49 bin 298 ortaöğretim, 35 bin 603 ön lisans ve 57 bin 581 lisans düzeyinde adayın yarışacağını, bunların 98 bin 128'inin kadın, 44 bin 354'ünün ise erkek olduğunu açıkladı.

Ayrıca, gaziler ile şehit ve gazi ailelerinin sınav ücretinden muaf tutulduğunu ve bu haktan 541 adayın yararlandığını kaydetti. Engelli adaylar için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Ersoy, "Bu yıl tüm alanlarda uygulama gerçekleştirdik. 2024-KPSS DHBT ile KPSS sürecini tamamlayacağız. Sınav sürecinin sorunsuz geçmesi için gereken hassasiyeti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.