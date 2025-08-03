UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları yarın İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek. Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor’un muhtemel rakipleri netleşecek.

Türk temsilcileri kura heyecanı yaşıyor

Avrupa sahnesinde yer alan Türk kulüpleri için kritik bir gün yaklaşıyor. UEFA organizasyonlarındaki play-off turu kuraları yarın TSİ 13.00'ten itibaren kademeli olarak gerçekleştirilecek. Kura çekimleri UEFA’nın Nyon’daki merkezinde yapılacak.

Fenerbahçe’nin Devler Ligi rotası

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord’u geçmesi halinde play-off turuna kalacak. Sarı-lacivertlilerin yer alacağı kura çekimi, yarın TSİ 13.00’te başlayacak. Bu tur, "Devler Ligi"ne kalmak isteyen takımlar için son viraj olacak.

Samsunspor Avrupa sahnesinde

UEFA Avrupa Ligi play-off turuna doğrudan katılacak Samsunspor’un kura çekimi TSİ 14.00’te yapılacak. Karadeniz temsilcisi, yıllar sonra Avrupa’da boy gösterecek.

Beşiktaş ve Başakşehir’in Konferans Ligi ihtimali

Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i; Başakşehir ise Norveç takımı Viking'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yer alacak. Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00’te başlayacak.