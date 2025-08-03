Galatasaray, Futbol Akademisi transfer süreci kapsamında geleceğe yönelik önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı kulüp, 7 genç futbolcuyla sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.



7 genç futbolcu Galatasaray altyapısına katıldı

Galatasaray, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Futbol Akademisi bünyesine katılan oyuncuları duyurdu. Yapılan bilgilendirmede Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Rams Park’ta imza töreni

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenen törende, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ile Futbol Akademisi İdari Yetkilileri hazır bulundu. Genç oyunculara aileleri de eşlik etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimize Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geleceğe yatırım vurgusu

Galatasaray, altyapı yatırımlarını artırarak genç yeteneklerin profesyonel arenaya hazırlanmasını hedefliyor. Futbol Akademisi’nde yapılan bu tür imzalar, kulübün sürdürülebilir başarı anlayışının bir parçası olarak görülüyor.