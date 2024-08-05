UEFA, üç büyük turnuvanın kura çekimini bugün gerçekleştirecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri bugünkü çekimin sonunda belli olacak.
Kura çekimi Şampiyonlar Ligi'yle başlayacak
UEFA, hem lig formatını hem de kura çekiminin formatını bu sene değiştirdi. Yeni kura çekiminde ilk olarak toplar elle çekilecek, sonrasında bilgisayar yazılımıyla rakipler rastgele belirlenecek.
Şampiyonlar Ligi Play off eşleşmelerinde iki temsilcimiz, saat 13.00'da başlayacak kura çekimlerinde rakiplerini öğrenecek. Galatasaray ve Lille'i elemesi halinde Fenerbahçe, son eleme maçları için muhtemel rakiplerini bekleyecek.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:
Young Boys
Kızılyıldız
Dinamo Zagreb
Malmö-PAOK eşleşmesinin galibi
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin galibi
Fenerbahçe'nin Lille'i elemesi halinde muhtemel rakipleri:
Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi
Dinamo Kiev - Rangers eşleşmesinni galibi
Avrupa Ligi kuraları Devler Ligi'nden bir saat sonra
Avrupa Ligi formatı da diğer UEFA turnuvaları gibi bu sene değişikliğe uğradı. Artık grup sistemi yerine lig formatında oynanacak Avrupa Ligi maçlarında, son eleme turu olan Play off turunda temsilcilerimiz Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda Trabzonspor, saat 14.00'te başlayacak olan kura çekimlerinde rakipleriyle eşleşecek.
Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:
LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu
Malmö - PAOK eşleşmesinin mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin mağlubu
Son kura çekimi Konferans Ligi'nde olacak
Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz RAMS Başakşehir ise, 3. Ön Eleme maçında Iberia Tiflis'i yenmesi durumunda saat 15.00'da gerçekleşecek kurada play off'taki rakibiyle eşleşecek.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri:
Botev - Zrinjski eşleşmesinin galibi
Maribor - Vojvodina eşleşmesinin galibi
Petrocub - New Saints eşleşmesinin mağlubu
Ruzomberok - Hajduk Split eşleşmesinin galibi
Osijek - Zira eşleşmesinin galibi
Kİ - Borac Banja Luka eşleşmesinin mağlubu
Trnava - Wisla Krakow eşleşmesinin galibi
Ararat - Puskas Akademia eşleşmesinin galibi
Kilmarnock - Tromso eşleşmesinin galibi
St Mirren - Brann eşleşmesinin galibi
St Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi
Auda - Drita eşleşmesinin galibi
Celje - Shamrock Rovers eşleşmesinin mağlubu
Hacken - Paide eşleşmesinin galibi
Krvybas - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu
CSKA 1948 - Pafos eşleşmesinin galibi
Paks - Mornar eşleşmesinin galibi
Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps eşleşmesinin mağlubu
St Partick's Athletic - Sabah eşleşmesinin galibi