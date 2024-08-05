UEFA, üç büyük turnuvanın kura çekimini bugün gerçekleştirecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri bugünkü çekimin sonunda belli olacak.

Kura çekimi Şampiyonlar Ligi'yle başlayacak

UEFA, hem lig formatını hem de kura çekiminin formatını bu sene değiştirdi. Yeni kura çekiminde ilk olarak toplar elle çekilecek, sonrasında bilgisayar yazılımıyla rakipler rastgele belirlenecek.

Şampiyonlar Ligi Play off eşleşmelerinde iki temsilcimiz, saat 13.00'da başlayacak kura çekimlerinde rakiplerini öğrenecek. Galatasaray ve Lille'i elemesi halinde Fenerbahçe, son eleme maçları için muhtemel rakiplerini bekleyecek.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

Young Boys

Kızılyıldız

Dinamo Zagreb

Malmö-PAOK eşleşmesinin galibi

Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin galibi

Fenerbahçe'nin Lille'i elemesi halinde muhtemel rakipleri:

Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi

Dinamo Kiev - Rangers eşleşmesinni galibi

Avrupa Ligi kuraları Devler Ligi'nden bir saat sonra

Avrupa Ligi formatı da diğer UEFA turnuvaları gibi bu sene değişikliğe uğradı. Artık grup sistemi yerine lig formatında oynanacak Avrupa Ligi maçlarında, son eleme turu olan Play off turunda temsilcilerimiz Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda Trabzonspor, saat 14.00'te başlayacak olan kura çekimlerinde rakipleriyle eşleşecek.

Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:

LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu

Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu

Malmö - PAOK eşleşmesinin mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL eşleşmesinin mağlubu

Son kura çekimi Konferans Ligi'nde olacak

Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz RAMS Başakşehir ise, 3. Ön Eleme maçında Iberia Tiflis'i yenmesi durumunda saat 15.00'da gerçekleşecek kurada play off'taki rakibiyle eşleşecek.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri:

Botev - Zrinjski eşleşmesinin galibi

Maribor - Vojvodina eşleşmesinin galibi

Petrocub - New Saints eşleşmesinin mağlubu

Ruzomberok - Hajduk Split eşleşmesinin galibi

Osijek - Zira eşleşmesinin galibi

Kİ - Borac Banja Luka eşleşmesinin mağlubu

Trnava - Wisla Krakow eşleşmesinin galibi

Ararat - Puskas Akademia eşleşmesinin galibi

Kilmarnock - Tromso eşleşmesinin galibi

St Mirren - Brann eşleşmesinin galibi

St Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi

Auda - Drita eşleşmesinin galibi

Celje - Shamrock Rovers eşleşmesinin mağlubu

Hacken - Paide eşleşmesinin galibi

Krvybas - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu

CSKA 1948 - Pafos eşleşmesinin galibi

Paks - Mornar eşleşmesinin galibi

Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps eşleşmesinin mağlubu

St Partick's Athletic - Sabah eşleşmesinin galibi