Urla Tahaffuzhanesi: Tarihin derinliklerinde bir sağlık merkezi

İzmir'in tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için Urla Tahaffuzhanesi, ilginç bir ziyaret noktası sunuyor. Yerel olarak "Depirhane Binası" olarak bilinen bu yapı, Osmanlı döneminin sağlık anlayışını gözler önüne seriyor.

Tarihe yolculuk

Urla Tahaffuzhanesi, 19. yüzyılda özellikle hacı taşıyan gemilerden kaynaklanabilecek bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek için inşa edilmiş bir karantina merkezi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, yurtdışından gelen vatandaşların ve eşyalarının dezenfekte edilmesi burada yapılırdı. 1823'te kurulan ilk karantina bölgesinden sonra, Urla'daki bu tahaffuzhane 1865 yılında Fransızlar tarafından inşa edildi. O dönemden itibaren 1950 yılına kadar hizmet verdi.

Yapının özellikleri

Urla Tahaffuzhanesi, kuzey-güney doğrultusunda uzanan ana bir bina ve bu binanın sağında ve solunda bulunan daha alçak kanatlı bölümlerden oluşur. Ana bölümün güney tarafında geniş bir kapı, yanlarda ise dar ve yüksek pencereler bulunur. Kanatlı bölümlerde ise birer kapı ve pencere yer alır. Giriş kapısının üzerinde büyük bir üçgen alınlık yer alır. İç mekan ise dört ana bölümden oluşur: Soyunma odaları, banyo, giysi toparlama yeri ve kazan dairesi.

Dezenfeksiyon süreci

Tahaffuzhanede, gemiden inen yolcular ilk olarak soyunma odalarına alınır. Kıyafetler filelere yerleştirilir ve yolcular peştemal ve takunya giyer. Kıyafetler 360 derece dönen dolaplara yerleştirilir ve dezenfekte edilir. Yolcular özel duş odasında sabun ve sterilize edilmiş suyla yıkanır. Duş sonrasında temiz kıyafetler verilerek doktor muayenesine alınır. Hasta olanlar karantinaya alınırken, sağlıklı olanlar yolculuklarına devam edebilir.

Hijyen ve sterilizasyon

Tahaffuzhanede eşyaların mikroplardan arındırılması için ayrıntılı bir sistem uygulanırdı. Raylı sistemle taşınan kıyafetler, 120 derece buharla sterilize edilir. Böylece eşyalar ıslanmadan sterilize edilir ve yolcular banyodan sonra temiz kıyafetlerini giyebilirlerdi. Bu sistem, hem eşyaların hem de çalışanların mikroplardan korunmasını sağlıyordu.

Urla Tahaffuzhanesi, tarihi geçmişi ve sağlık anlayışıyla ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Geçmişin izlerini sürmek ve Osmanlı döneminin sağlık uygulamalarını yakından görmek isteyenler için bu yapı, tarihi bir yolculuk vaat ediyor.

Urla Tahaffuzhanesi Nerede ve nasıl ulaşılır?

Urla Tahaffuzhanesi, İzmir'in Urla ilçesinde bulunmaktadır. Urla'nın merkezine oldukça yakın bir konumda yer alan bu tarihi yapı, ulaşımı kolay bir noktadadır.

Adres: Urla Tahaffuzhanesi, Atatürk Mahallesi, 1929 Sokak, No:1, 35430 Urla, İzmir'de yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır?

Özel araçla: İzmir şehir merkezinden Urla'ya doğru ilerlerken, Urla'nın ana yoluna çıkın. Urla'ya ulaştığınızda, Atatürk Mahallesi ve 1929 Sokak tabelalarını takip ederek Tahaffuzhane'nin bulunduğu bölgeye ulaşabilirsiniz. Park alanları genellikle bina çevresinde mevcuttur. İzmir Klazomenai Antik Kenti hakkında bilgiler, nerede, nasıl gidilir?

Toplu Taşıma: İzmir şehir merkezinden Urla'ya düzenli olarak otobüs seferleri bulunmaktadır. "İzmir - Urla" otobüslerine binerek Urla'ya ulaşabilir, ardından şehir içi dolmuşlar veya yürüyüş ile Tahaffuzhane'ye geçiş yapabilirsiniz.