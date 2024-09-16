Türkiye, Avrupa kupalarında yoluna dört takımla devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Avrupa'daki rakiplerimiz Monako'daki kura çekimi ile belli olmuştu. Şimdi, temsilcilerimizin rakipleri bu hafta liglerinde nasıl sonuçlar aldı, detaylara göz atalım.

Başakşehir’in Rakipleri:

Kopenhag : Midtjylland’ı 2-1 yendi.

: Midtjylland’ı 2-1 yendi. Heidenheim : Borussia Dortmund’a 4-2 yenildi.

: Borussia Dortmund’a 4-2 yenildi. Rapid Wien : Wolfsberger ile 1-1 berabere kaldı.

: Wolfsberger ile 1-1 berabere kaldı. Cercle Brugge : Genk’e 3-2 yenildi.

: Genk’e 3-2 yenildi. Petrocub : FC Balti’ye 2-1 yenildi.

: FC Balti’ye 2-1 yenildi. Celje: Nafta’yı 3-1 yendi.

Beşiktaş’ın Rakipleri:

Ajax : Utrecht maçı ertelendi.

: Utrecht maçı ertelendi. Eintracht Frankfurt : Wolfsburg’u 2-1 yendi.

: Wolfsburg’u 2-1 yendi. Olimpik Lyon : Lens ile 0-0 berabere kaldı.

: Lens ile 0-0 berabere kaldı. Malmö : AIK ile 0-0 berabere kaldı.

: AIK ile 0-0 berabere kaldı. Maccabi Tel Aviv : Hapoel Be'er Sheva'yı 1-0 yendi.

: Hapoel Be'er Sheva'yı 1-0 yendi. Bodo/Glimt : HamKam'ı 3-0 yendi.

: HamKam'ı 3-0 yendi. Athletic Bilbao : Las Palmas’ı 3-2 yendi.

: Las Palmas’ı 3-2 yendi. Twente: Zwolle ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe’nin Rakipleri:

Union Saint-Gilloise : Antwerp’e 2-0 yenildi.

: Antwerp’e 2-0 yenildi. Twente : Zwolle ile 1-1 berabere kaldı.

: Zwolle ile 1-1 berabere kaldı. Manchester United : Southampton'ı 3-0 yendi.

: Southampton'ı 3-0 yendi. AZ Alkmaar : Heerenveen’i 9-1 mağlup etti.

: Heerenveen’i 9-1 mağlup etti. Slavia Prag : Banik maçı ertelendi.

: Banik maçı ertelendi. Athletic Bilbao : Las Palmas’ı 3-2 yendi.

: Las Palmas’ı 3-2 yendi. Lyon : Lens ile 0-0 berabere kaldı.

: Lens ile 0-0 berabere kaldı. Midtjylland: Kopenhag’a 2-1 yenildi.

Galatasaray’ın Rakipleri:

PAOK : Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı.

: Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. RFS : Valmiera'yı 2-1 yendi.

: Valmiera'yı 2-1 yendi. Elfsborg : Halmstad’ı 2-1 yendi.

: Halmstad’ı 2-1 yendi. Tottenham : Arsenal’a 1-0 yenildi.

: Arsenal’a 1-0 yenildi. AZ Alkmaar : Heerenveen’i 9-1 mağlup etti.

: Heerenveen’i 9-1 mağlup etti. Malmö : AIK ile 0-0 berabere kaldı.

: AIK ile 0-0 berabere kaldı. Dinamo Kiev : Zorya'yı 2-0 yendi.

: Zorya'yı 2-0 yendi. Ajax: Utrecht maçı ertelendi.

Temsilcilerimiz, Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını 25-26 Eylül tarihlerinde oynayacak.