Fersan, 32. Worldfood İstanbul’da Lezzet Tutkunlarıyla Buluştu!

Türkiye'nin lider sirke üreticisi Fersan, 3-6 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen 32. WorldFood İstanbul Fuarı’nda sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Fersan, sirke çeşitleri ve inovatif ürünleriyle katılımcıların beğenisini topladı.

Fersan standında lezzet ve yenilik buluştu

Fuar boyunca ziyaretçiler, Fersan’ın lezzetli sirke çeşitlerinin yanı sıra Develey ve Löwensenf markalı sos ve hardallar, AIKO Uzakdoğu sos çeşitleri ve Teekanne çay markası gibi global iş birlikleriyle tanışma fırsatı buldu. Ayrıca Fersan, yeni markası Ferfresh ile geliştirdiği doğal içerikli temizlik sirkelerini de tanıttı.

Fersan CEO’sundan önemli mesajlar

Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven, fuarın başarılı geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Doğallığa ve kaliteye sadık kalarak ürettiğimiz inovatif ürünlerimizi sektör paydaşlarımızla buluşturduk. Hem yeni iş birlikleri kurduk hem de lezzet tutkunlarına ilham verdik. Standımızı ziyaret eden tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.”

Fersan’ın küresel başarısı ve üretim gücü

Fersan, yıllık 30 bin ton sirke üretimiyle Türkiye’nin en büyük sirke üreticisi konumunda. 46 yıllık deneyimi ve geniş ürün yelpazesi ile sektörde lider olan Fersan, ürettiği sirke, turşu ve sosları 40’tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Fersan, Almanya, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Türk Cumhuriyetleri ve Arap ülkeleri başta olmak üzere geniş bir coğrafyada ihracat gerçekleştiriyor.

Sürdürülebilir üretim ve güçlü tedarik zinciri

1978 yılından beri faaliyet gösteren Fersan, sürdürülebilir yönetim anlayışıyla ürünlerinin doğallığını koruyor. Sözleşmeli tarım modeliyle çalıştığı çiftçilere eğitimler vererek ve tarlalara düzenli kontroller yaparak ürünlerini tohumdan pakete kadar takip ediyor. Bu sayede, gıda güvenliği ve kaliteyi ön planda tutarak hem iç hem de dış pazarlara doğal ve sağlıklı ürünler sunuyor.

Fersan’ın başarısının arkasında doğallık, inovasyon ve global iş birlikleri yer alıyor. Dünya çapında bilinen markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde Fersan, sadece sirke üretiminde değil, sos ve turşu kategorilerinde de sektörde öncü bir konumda.