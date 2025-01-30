Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Banka, ocak ayı para politikası toplantısının ardından mevduat faizinde 25 baz puanlık bir indirime giderek yüzde 2,75’e düşürdüğünü duyurdu. Bu karar, piyasa beklentileriyle örtüşüyor.

Faizler son 2 yılın en düşük seviyesinde

ECB, 2024 yılı boyunca toplam dört kez faiz indirimine gitmişti. Son karar ile birlikte Avrupa’nın mevduat faiz oranı, 2023 yılının başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) beklemede kaldı

ECB’nin faiz indirimi kararı küresel piyasalarda büyük yankı uyandırırken, ABD Merkez Bankası (Fed) ise 2025'in ilk toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.