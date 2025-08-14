Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, günlerdir merakla beklenen basın toplantısında iktidara yönelik çok sert ifadeler kullandı. Dün Bayrampaşa’daki mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor. Yarın saat 12’yi bekle” diyen Özel, bugün düzenlediği toplantıda iddialarını kamuoyuyla paylaştı.

“Demokrasiyi işine geldiği gibi kullananların dönemindeyiz”

Konuşmasına demokrasi ve hukuk vurgusuyla başlayan Özel, iktidarın yıllardır “çifte standart” uyguladığını söyledi. “Seçimlerde demokrasiye sarılıp, işine gelmediğinde demokrasiyi bir kenara atan; geçmişte manşetlerle çarpıştığını söyleyip bugün manşetler üzerinden rakiplerine iftira atan bir anlayışla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Özel, AK Parti’nin kuruluş sürecinde “Erdemliler Hareketi” olarak ortaya çıktığını ancak bugün “kumpasçılar hareketine” dönüştüğünü belirterek, “Paçalarından pislik akan bir düzenin içindeler. Bunu en iyi de birbirlerini en yakından tanıyanlar biliyor” dedi.

“Yargıda borsa kuruldu, lağım patladı”

CHP lideri, özellikle yargı kurumlarındaki çarpıklıklara dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan atamayı eleştiren Özel, bu makamın tamamen siyasallaştığını öne sürdü. “Kararların parayla, adamını bulmakla şekillendiği bir sistem var. Çağlayan Adliyesi’nde ayrı bir borsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ayrı bir borsa, uyuşturucu ticareti için ayrı bir borsa oluşmuş durumda. Tuz kokmadı, balçık oldu. Lağım patladı” diye konuştu.

Özel, çarpıcı bir cümle kurarak sözlerine devam etti: “Eğer bugün yargıda bu kokuşmuşluğun olmadığını söylüyorsanız ben namussuzum, ben şerefsizim. Hepiniz biliyorsunuz ki bu düzen var.”

“AK Parti’nin doğum günü hediyesi yolsuzluk dosyasıdır”

Beklenen “hediye” açıklamasını ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması üzerinden yaptı. Özel’in iddiasına göre AK Parti’ye yakın bazı isimler, tutuklu iş insanı Murat Kapki’ye baskı yaparak CHP yöneticilerini hedef alan sahte ifadeler imzalatmaya çalıştı.

Özel, “Bir avukat aracılığıyla Kapki’ye 1,5 sayfalık bir ifade uzatılıyor. ‘Bunu imzalayacaksın. Üstüne 2 milyon dolar vereceksin, çıkıp gideceksin’ deniliyor. Bu ifadeyle Ekrem İmamoğlu’nu, Murat Ongun’u, CHP yönetimini suçlaması isteniyor. Kabul etmezse içeride kalacağı söyleniyor. Bu, AK Parti’nin doğum günü hediyesidir: Yolsuzluk, şantaj ve kumpas.” dedi.

“Tarihi bir kırılma anındayız”

CHP Genel Başkanı, yaşanan sürecin Türkiye siyaseti açısından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı: “Bugün AK Parti iktidarı bitmiyor ama tükeniş sürecinin önemli bir kilometre taşına gelmiş bulunuyoruz. Çürüme artık gizlenemez hale gelmiştir.”

