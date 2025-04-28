İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bazı bölgelerinde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi milyonlarca kişiyi etkiledi.

Avrupa'da geniş çaplı elektrik kesintisi: İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bazı bölgeleri etkilendi

İspanya ve Portekiz'de Pazartesi günü yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi milyonlarca insanı etkiledi. Fransa'nın Andorra sınırındaki bazı bölgelerinde de kesintiler bildirildi. Avrupa elektrik şebekesinde yaşanan sorunlar nedeniyle İber Yarımadası'ndaki ulusal ağlarda aksamalar olduğu kaydedildi.

İspanya ve Portekiz'de kesinti hayatı durdurdu

Portekiz'deki resmi makamlar, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. İspanya'nın farklı bölgelerinden de benzer haberler geldi. Başkent Madrid'deki Barajas Uluslararası Havalimanı da kesintiden etkilenerek kısa süreli hizmet aksaklığı yaşadı.

Fransa'nın sınır bölgeleri de kesintiden etkilendi

İspanya ile sınır komşusu olan Fransa'nın Andorra'ya yakın bölgelerinde de vatandaşlar elektrik kesintisi yaşadıklarını bildirdi. Telekomünikasyon hizmetlerinde de kısa süreli kesintiler meydana geldiği aktarıldı.

Kesintinin nedeni araştırılıyor

Yetkililer, yaşanan kesintinin kesin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Yerel medya ise Avrupa genelindeki elektrik şebekelerinde yaşanan teknik arızaların İber Yarımadası'ndaki şebekeleri etkilediğini öne sürdü.