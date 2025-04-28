Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara ödenen faiz hesaplamasında değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle bankalar yaklaşık 3 puanlık ek faiz avantajı elde etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara ödenen faiz hesaplamasına ilişkin önemli bir değişikliğe gitti. Artık zorunlu karşılık faizleri, politika faizi üzerinden değil, ağırlıklı ortalama fonlama faizi üzerinden hesaplanacak. Bu adımla bankalara yaklaşık 3 puanlık ek getiri sağlandı.

Zorunlu Karşılık Faizinde Yeni Dönem Başladı

TCMB, bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla zorunlu karşılık faiz hesaplama yönteminde değişikliğe gitti. Önceden, zorunlu karşılıklar için faiz hesaplaması doğrudan politika faizi üzerinden yapılırken, yeni düzenleme ile ağırlıklı ortalama fonlama faizi dikkate alınacak.

Politika faizi ve fonlama faizi arasındaki fark

Nisan ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 46 seviyesine yükseltilmişti. Aynı toplantıda faiz koridorunun üst bandı ise yüzde 49 olarak belirlenmişti. Sonrasında Merkez Bankası, ağırlıklı ortalama fonlama faizini, faiz koridorunun üst bandına yakın seviyede oluşturmaya başladı.

Bu durum, ağırlıklı ortalama fonlama faizinin politika faizinin üzerine çıkmasına neden oldu. Böylece, yeni uygulama sayesinde bankalar, zorunlu karşılık yükümlülüklerinden doğan faiz getirilerinde yaklaşık 3 puanlık artış elde etmiş oldu.

Bankalara sağlanan avantaj

Getirinin yükselmesi, bankaların bilançolarında ek gelir anlamına geliyor. Zorunlu karşılık yükümlülükleri için daha yüksek faiz geliri elde edecek bankalar, likidite yönetimi açısından da avantajlı bir konuma geçmiş oldu.