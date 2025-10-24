Türk futbolu, Avrupa arenasında elde edilen bu sonuçlarla adeta moral buldu.

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek grubunda önemli bir avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, hem oyun hem skor anlamında otoritelerden tam not aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde sahneye çıkan Fenerbahçe, güçlü Alman temsilcisi Stuttgart’ı Kadıköy’de 1-0’la geçti. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle grup liderliği yolunda kritik bir adım attı.

Haftanın en farklı skorunu ise UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Samsunspor elde etti. Karadeniz ekibi, taraftarının muhteşem desteğiyle Dinamo Kiev’i 3-0 yenerek Avrupa’da ses getiren bir zafere imza attı.

Bu üç galibiyetle birlikte Türkiye, ülke puanına 1.200 puan ekledi ve toplam puanını 46.000’e yükseltti. Bu başarıyla birlikte Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralaması’nda 9. sıradaki yerini güçlendirerek rakipleriyle arasındaki farkı açtı.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması (Güncel Durum):

7. Portekiz – 60.266

8. Belçika – 56.350

9. Türkiye – 46.000

10. Çekya – 42.300

11. Yunanistan – 39.112

12. Polonya – 38.375

13. Norveç – 37.987

14. Danimarka – 36.981

15. İsviçre – 32.500

16. Avusturya – 32.250

Türkiye’nin Avrupa’daki yükselişi, önümüzdeki sezonlarda Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı ve kulüplerin eleme sayısını azaltma açısından büyük önem taşıyor.

Futbolseverler şimdi gözünü bir sonraki Avrupa haftasına çevirmiş durumda. Temsilcilerimizin bu form grafiğini sürdürmesi halinde, Türkiye uzun yıllar sonra yeniden Avrupa’nın elit ülkeleri arasında yerini sağlamlaştırabilir.