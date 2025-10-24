39. Olağan İl Kongresi’nde yapılan seçimde Hikmet Saatçı, 310 oy alarak rakibi İbrahim Gürdal’ı geride bıraktı ve yeniden il başkanı seçildi. Saatçı, sekiz yıl aranın ardından bir kez daha mazbatasını alarak göreve başladı.

Efeler’deki özel bir otelde düzenlenen kongreye 17 ilçeden delegeler, belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer yoğun katılım gösterdi. CHP Aydın teşkilatının büyük heyecanla takip ettiği kongrede, beyaz listeyle yarışan Saatçı 310 oy toplarken, mavi listeyle yarışan Gürdal 237 oyda kaldı.

Mazbatasını Efeler İlçe Seçim Kurulu’ndan teslim alan yeni İl Başkanı Hikmet Saatçı, yaptığı açıklamada birlik ve dayanışma mesajı verdi:

“19 Ekim Pazar günü gerçekleştirdiğimiz kongrenin sonucunda örgütümüzün bize verdiği diplomayı bugün resmileştirdik. Bu mazbata, sadece şahsıma değil, yönetim kuruluma ve il disiplin kurulu arkadaşlarıma da verilmiş bir güven belgesidir. Örgütümüze teşekkür ediyorum, bu güveni asla boşa çıkarmayacağız. Önümüzde zorlu bir süreç var, ancak bu ekip ve örgütle birlikte başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, yapılacak ilk seçimde iktidara gelecektir.” dedi.

Hikmet Saatçı başkanlığındaki CHP Aydın İl Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Fatih Akkentli, Mehmet Aslan, Bilge Balcı, Müge Başakçı, Adnan Bosnalı, Ozan Dinç, Sinan Egemen, Kemal Güneri, Sinan Kaya, Makbule Orman Kaya, Altan Kemerci, Cengiz Kızıldağ, Seçil Macaroğlu, Merve Menderes, Şerafettin Nama, Evrim Güngör Orhan, Durmuş Özden, Gülseren Şengül, Sinan Tosun, Mehmet Salih Ünaldı, Mustafa Ünver, Nazife Yavaş, Evrim Yavuz ve Serkan Yılmaz.

İl Disiplin Kurulu’nda ise Evren Dursun Akçaalan, Gökberk Aygüneş, Metin Başaran, İsmet Bozkurt, Serhan Cellat, Havva Çiçek, Nurettin Koçak, Mustafa Erhan Köse ve Ali Yıldırım yer aldı.

Kurultay delegeleri arasında Özgür Arıcı, Mehmet Aytürk, Dilaver Demir, Uğur Doğanca, Kaan Erçetin, Hatice Gençay, Erdinç Gümüş, Ömer Günel, Sema Ökmen, Tuğçe Ülkü, Mustafa Galip Özel, Hikmet Saatçı, Tayfun Şahin, Ertuğrul Tetik, Anıl Yetişkin ve Burak Zencirci bulunuyor.

CHP Aydın teşkilatında birlik mesajlarının ön plana çıktığı kongre sonrası, yeni yönetimin önümüzdeki süreçte hem yerel hem de genel seçim hazırlıklarına odaklanması bekleniyor.