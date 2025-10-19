İsveç hükümeti, Soğuk Savaş’tan bu yana ilk kez ülke genelinde gıda ve tarım ürünlerini stoklama kararı aldı. Karar, Rusya’dan gelen artan tehdit uyarıları sonrası hayata geçirilecek ve 2026 bütçesinden 57 milyon dolar ayrıldı.

Acil Durum Depoları Kuruluyor

İsveç Tarım Kurulu’nun açıklamasına göre devlet, acil durum tahıl rezervleri oluşturacak. Amaç, savaş veya ciddi kriz durumunda vatandaşların yeterli gıdaya ulaşmasını sağlamak.

Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, ilk depoların ülkenin kuzeyinde kurulacağını belirterek bu bölgelerin askeri açıdan stratejik önem taşıdığını ve tahıl üretiminde düşük kendine yeterliliğe sahip olduğunu vurguladı. Bohlin, projenin 2026-2028 yılları arasında tamamlanacağını söyledi.

Depolama Planının Detayları

Tarım Kurulu, depolama sisteminin her vatandaşa günde 3 bin kalori değerinde gıda sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Depolarda yalnızca tahıl değil, tarımsal ekipman, yem, yakıt ve gübre gibi temel malzemelerin de bulunması planlanıyor.

Finlandiya da Hazırlık Yapıyor

İsveç’in komşusu Finlandiya da benzer önlemler alıyor. Finlandiyalı yetkililer, gelecek ay yeraltı tatbikatları yaparak savaş koşullarında çalışmayı deneyeceklerini duyurdu. Her iki ülke de bu adımı Rusya’dan gelen potansiyel tehdit gerekçesiyle savunuyor.

Rusya’dan Tepki

Rusya yönetimi ise İsveç ve Finlandiya’nın hazırlıklarını “anti-Rus histerisi” olarak nitelendirdi. Kremlin yetkilileri, Moskova’nın AB veya NATO ülkelerine yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirterek bu açıklamaların askeri bütçeleri meşrulaştırmak amacıyla yapıldığını savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Bu korku politikası, Avrupa’yı yeni bir silahlanma yarışına sürüklüyor” dedi.