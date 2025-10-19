Edirne Meriç ilçesine bağlı Küpdere Köyü’nde 76 yaşındaki Mustafa Başkut, çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın Meydana Gelmesi

Küpdere Köyü’nde çiftçilik yapan Mustafa Başkut, sabah saatlerinden itibaren çeltik kurutma makinesinde çalışmaya başladı. Ancak ilerleyen saatlerde makinenin yanına gelen oğlu Bekir Başkut, babasını göremeyince jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Yapılan Arama ve Buluntu

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda Mustafa Başkut’un cansız bedeni çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu. Olay yerinde ilk inceleme yapıldı.

Cenazenin Nakli

Başkut’un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.