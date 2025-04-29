Avrupa'da birçok ülkeyi etkileyen geniş çaplı elektrik kesintileri sonrası gözler Türkiye'ye çevrildi. Enerji Bakanı Bayraktar'dan kritik açıklama geldi: "Şu an etkilenmedik ama tehdit büyüyor."

Avrupa'da elektrik kesintileri hayatı felç etti, Türkiye uyarı seviyesine geçti

28 Nisan 2025 sabah saatlerinde başlayan ve hızla Avrupa'nın dört bir yanına yayılan geniş çaplı elektrik kesintileri, kıtada adeta hayatı durma noktasına getirdi. İspanya, Fransa, Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ulaşım sistemleri çöktü, internet altyapısı devre dışı kaldı, hastaneler ise acil durum moduna geçti.

Havaalanları, metro hatları, tren istasyonları gibi kritik altyapılarda ciddi aksamalar yaşanırken, krizin Avrupa genelinde daha da büyüme ihtimali bulunuyor.

Büyük elektrik kesintisinin nedeni ne?

Avrupa genelinde yaşanan kesintilere dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak enerji uzmanlarına göre, bu olağanüstü durumun olası nedenleri arasında;

Enerji şebekesinde sistemsel bir arıza,

Geniş çaplı bir siber saldırı,

Şebeke dengesizliğine yol açan aşırı yüklenme

gibi olasılıklar değerlendiriliyor.

Enerji Bakanı Bayraktar'dan kritik açıklama: "Tehdit seviyesindeyiz"

Gelişmeler üzerine bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin şu an için doğrudan etkilenmediğini ancak olası risklere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

📌 Bakan Bayraktar'ın açıklaması şöyle:

"Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi ancak bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız. Enerji yönetim sistemlerimiz alarm seviyesine geçirildi. Gerekli tüm önlemleri aldık."

Türkiye'de enerji yönetimi alarm durumunda

Enerji Bakanlığı ve TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) ekiplerinin olası bir kesintiye karşı acil eylem planı uygulamaya koyduğu bildirildi. Kritik altyapılarda enerji güvenliği testleri artırıldı, şebeke yük dağılımı yeniden düzenlenmeye başladı.

Yetkililer, vatandaşların panik yapmaması gerektiğini, Türkiye'deki enerji altyapısının güçlü ve yedekli sistemlerle donatıldığını belirtti.