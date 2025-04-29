İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in güvenlik kameralarının kapatılmasıyla ilgili sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yerlikaya, "Söylediklerin alçak bir iftiradır" diyerek tepki gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Yerlikaya: Milletimizin gönül gözü her şeyi görüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgür Özel’in iddialarına tek tek yanıt verdi. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Daha iyi anlaman için sana ‘Özel’ bir açıklama da yapayım:

Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.

İki… Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.

Üç… Bantçı… Söylediklerin alçak bir iftiradır.

Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor.”

EGM: Eğitim müfredatında kamera bantlama yok

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasına da yer verildi. Açıklamada, yakın koruma polislerinin eğitimlerinde “kamera bantlama” gibi bir uygulamanın yer almadığı vurgulandı:

“Bugün itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’müze bağlı fiili olarak yakın koruma görevi ifa eden 5.263 koruma polisimiz vardır. Eğitim müfredatında 'bant taşıma ve bantlama kamera kapatma' uygulaması kesinlikle yoktur. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun korumalarıyla ilgili ortaya çıkan kamera bantlama görüntülerine değinmiş ve İçişleri Bakanı’nı şu sözlerle eleştirmişti:

“Cumhurbaşkanı’nın girdiği yerdeki bütün kameralara bantlıyorlar. O bantları çeken polisler fırsatı olsa senin ağzını bantlar bu gafı yapmayasın diye. Polisin cebinde bant var, bantla geziyor. Devletin polisi kamerayı bantlayacak bantı niye cebinde taşıyor bantlamıyorsa?” TasteAtlas’ın dünyanın en iyi kurabiye listesi açıklandı: İzmir Bombası ilk 50'de!