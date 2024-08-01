İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 26 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Yaz Üniversitesi” kapsamında gerçekleştirilen Gençlik Hakları Çalıştayı, İzmirli gençlerle Avrupa'nın dört bir yanından gelen katılımcıları buluşturdu.

Küresel sorunlar ele alınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Avrupa Öğrencileri Derneği iş birliğiyle organize edilen “Uluslararası Yaz Üniversitesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen Gençlik Hakları Çalıştayı başladı. Çalıştayda, gençler küresel ısınma, iklim krizi, biyoçeşitlilik ve deniz ekolojisi gibi kritik konuları ele alıyor.

İki gün sürecek olan çalıştayda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ve İzmir'den katılan gençler, 5 proje geliştirmeyi hedefliyor. Program, Genç İzmir gönüllüleriyle birlikte düzenlenen eğitimlerle de destekleniyor.

"Gençlerin gücüne güç katacağız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde görevli Nursema Vakamatsu, "Genç İzmir olarak, uluslararası sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği temelinde gençlik hakları çalıştayı düzenliyoruz. Avrupa’dan 21, Türkiye’den ise 21 genç katılımcımız var. Gençlerimizi uluslararası etkileşim içinde güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çalıştay sonunda 5 proje çıkarmayı planlıyoruz. Bu projeleri gelecekte daha farklı iş birlikleriyle güçlendirmeyi planlıyoruz" dedi.

Çeşitli etkinliklere katılım fırsatı

Genç İzmir’in etkinliklerine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten üniversite öğrencisi Bahattin Çataltepe, “Kamp, deniz, aqua park gibi birçok etkinliğe katıldım. Bu fırsat yabancı dilimizi geliştirmemize de katkı sağladı. Yurt dışından gelen arkadaşlarımızla sürdürülebilirlik eğitimini İngilizce alacağız” diye konuştu.

Öğrenciler heyecanlarını şu şekilde dile getirdi:

Sosyal hizmet uzmanı Filiz Ezgin, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bize büyük fırsatlar sunuyor. Bugün burada, yaşıtlarımızın ekosistem konusundaki bakış açılarını öğrenme fırsatı bulacağız. Bu çalıştayda yer almaktan mutluyum” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Eren Bice ise, “Belediyemizin yaz üniversitesi projesinin devamı olan bu çalıştayda sürdürülebilirlik, BM kalkınma hedefleri ve gençlik hakları gibi konulara değineceğiz. Belediyemizin bu projelere destek vermesi çok değerli. İzmirli gençler çok umutlu” dedi.

Hollanda'dan gelen Veronique van der Vorm, “Türkiye’ye ilk gelişim ve kültürünü çok sevdim. İnsanlar sıcakkanlı ve bu deneyim mükemmel. Yerel kültürü tanıma fırsatı buldum, gerçekten çok beğendim” dedi.