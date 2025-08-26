Burhaniye Belediyesi, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen “Burhaniye Ören Open Uluslararası Satranç Turnuvası” Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde başladı.

Avrupa’nın sayılı organizasyonları arasında yer aldı

25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuva, Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın ise en prestijli satranç organizasyonları arasında gösteriliyor. Bu yıl yaklaşık 600 sporcunun katıldığı turnuvada yurt dışından da 100’e yakın sporcu Burhaniye’de buluştu.

Sporcular 600 bin TL ödül için yarışıyor

Toplam 600 bin TL nakdi ödülün dağıtılacağı turnuva, hem yerli hem de yabancı satranç ustalarının kıyasıya mücadelesine sahne oluyor.

Açılış hamlesi Başkan Deveciler’den geldi

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in ev sahipliğinde yapılan açılışa Burhaniye Belediye Meclis Başkanvekili Tarık Erdil, Meclis Üyesi Murat Dinçer, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Efe Ataman, TSF Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Osman Fırat Salepçi, TSF Teknik Kurul Başkanı Melih Çiçek, TSF Balıkesir İl Temsilcisi Mete Deniz, TSF Burhaniye İlçe Temsilcisi Nigar İdiz ve çok sayıda satrançsever katıldı.

Başkan Deveciler, yaptığı konuşmada, “Avrupa’nın en prestijli turnuvalarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi. Başkan Deveciler, konuşmasının ardından açılış hamlesini yaparak turnuvayı resmen başlattı.

Turnuva sponsorlarla destekleniyor

Burhaniye Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen turnuvaya Bilnet Okulları ve Kösedağ Kuyumculuk da sponsor oldu.