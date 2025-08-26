Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinden beklenmedik bir gelişme yaşandı. Üç yıldır devam eden ilişkilerini nikâh masasına taşımaları beklenen ikilinin ayrıldığı öne sürüldü.

Sosyal medyadan hamle dikkat çekti

Hande Erçel’in Instagram hesabından sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafları silmesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi. Çiftin bu hamlesi, “Bitti” yorumlarını beraberinde getirdi.

"Aslında ağustosta bitti" iddiası

Kanal D’de yayınlanan Gel Konuşalım programında Ece Erken, çiftin ayrılığına ilişkin kulis bilgilerini aktardı. Erken, “Ayrılık aslında ağustos başında gerçekleşti. Hande Erçel, yeğeni ve kardeşiyle tatile çıktığında ilişki bitmişti. Sadece açıklamak için zaman beklediler.” ifadelerini kullandı.

Arzu Sabancı’dan onay çıkmadı

İddialara göre ayrılığın asıl sebebi aile krizi oldu. Hande Erçel’in evlilik isteğine karşılık Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın bu evliliğe onay vermediği öne sürüldü. Çiftin İtalya tatili dönüşünde ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü.

Anlamlı paylaşım gündem oldu

Arzu Sabancı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımsa gündemi daha da hareketlendirdi. Sabancı’nın, “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır.” sözlerini paylaşması, ayrılıkla ilişkilendirilerek çok konuşuldu.