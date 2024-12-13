Portekiz Liga NOS’ta 15 Aralık 2024 Pazar günü AVS, güçlü rakibi Benfica’yı ağırlıyor. Mücadele saat 21.00’de başlayacak ve futbolseverler S Sport Plus üzerinden karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek.
Maç Detayları
- Tarih: 15 Aralık 2024 Pazar
- Saat: 21.00
- Yayın: S Sport Plus
Ligde zirve mücadelesi veren Benfica, deplasmanda kazanarak şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak isterken, AVS ev sahibi avantajını kullanarak puan ya da puanlar almayı hedefliyor.
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?
Şampiyonlar Ligi'nde Bologna karşısında forma giyen milli futbolcular Kerem ve Orkun, 72 ve 80. dakikalarda maçtan çıkmıştı. Pazar günü oynanacak maçta da milli yıldızların ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ