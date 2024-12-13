İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni bir adım daha attı. Örnekköy 3. ve 4. Etap ile Uzundere 3. ve 4. Etap projelerinin kooperatiflerden teslim alınmasının ardından, Aktepe-Emrez 1. Etap için de aynı süreç tamamlandı. Bu projeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON ve Egeşehir AŞ’nin koordinasyonuyla hızla hayata geçirilecek.

Kentsel dönüşümde yeni dönem

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak amacıyla önemli bir değişikliğe imza atıyor. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından Örnekköy ve Uzundere’deki kentsel dönüşüm alanları, yüklenici firma İZBETON A.Ş. tarafından teslim alındı. Aynı adım, Aktepe-Emrez 1. Etap için de atıldı ve proje alanı gerekli prosedürlerin tamamlanmasıyla belediyeye devredildi.

Mağduriyetler giderilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların bilgilendirileceği ve hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderileceğini belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada, “Tapularını belediyemize devretmiş olan hak sahibi yurttaşlarımıza kira yardımı ödemeleri devam edecek. Ayrıca, yapım işini üstlenen kooperatif üyesi yurttaşlarımızın da mağduriyetleri ve beklentileri hukukî çerçevede karşılanacaktır” denildi.