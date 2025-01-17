Türkiye'de sosyal medya ünlüsü olan avukat Erkan Yalçın, bu alandaki yeni bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Yalçın, Kaos isimli YouTube programında yaptığı açıklamada, dört büyük takımdan birinde oynayan bir futbolcunun, her gece kendisine mesajlar gönderdiğini ifade etti.

Aşk bombardımanı

Erkan Yalçın, futbolcunun kendisine "Neredesin, ne yapıyorsun?" gibi sorularla gece saatlerinde yazdığını belirterek, bu davranışın "lovebombing" (aşk bombardımanı) olarak tanımlandığını söyledi. Yalçın, futbolcunun kendisini sürekli olarak aradığı ve yazdığı mesajlarla oldukça ısrarcı bir tavır sergilediğini öne sürdü. "Günaydın" gibi basit bir selamlaşma mesajını bile cevapsız bırakmayacağını belirten avukat, "Birçok kişi gündüz yazarken, bu futbolcu gece saatlerinde yazmayı tercih ediyor" dedi.

Erkan Yalçın, söz konusu futbolcunun çok ünlü bir Türk olduğunu dile getirdi. Futbolcunun kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Yalçın'ın açıklamaları gündem oldu.