Ege TV’de yayınlanan " Nevzat dönmez ile Kentin Sesi" programında, bilişim suçları ve dolandırıcılık üzerine önemli bilgiler paylaşıldı. Avukat Sancaktar Devlet Özkul, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde dolandırıcılığın tanımını ve nitelikli dolandırıcılık halleriyle ilgili yasal süreçleri ele aldı.

Kredi kartlarından başkasının para çekilmemesi için ipuçları veren Avukat Devlet Özkul, “Şüpheli işlemler adı altında ilgili bankalar aranıp kayıp ve çalıntı ilanı verilerek iptal ettirmek en kesin ve doğru olanıdır. Kredi kartlarını bilinçli tüketmek çok önemli. Teknoloji beraberinde güzel olanaklar getirdiği gibi olumsuzluklar da getiriyor. Artık verilerimiz neredeyse herkesin elinde. Biraz dikkat etmemizde fayda var” diye konuştu.

Bilişim suçlarında dolandırıcılık konusunun işlendiği programda bilişim yolu ile dolandırıcılığın ne olduğunu anlatan Sancaktar Devlet Özkul, “Biz de Türk Ceza Kanunu’nun 157-158’inde dolandırıcılık suçları düzenlenmiş. 157’de dolandırıcılığın tanımını yaptıktan sonra 158’de de nitelikli dolandırıcılık hallerinde neler olacağı anlatılmış. Bunu biraz daha açacak olursak; özellikle günümüzde insanların vatandaşı arayarak hakim, savcı, polis gibi tanımlarla tanıttığı ve para istediği bir durumdur. Devletin bir yargı mekanizması var kalkıp da hiçbir zaman sizden para istemez. En basit haliyle bunu düşünmek lazım. Bu tür durumlarda hırsızlık suçları oluşur ve ciddi yaptırımları olur” dedi.

Ağır cezalar var

Cezalar hakkında da bilgi veren Avukat Özkul, “TCK/158 1F’de 3 yıl ile 10 yıl arasında ağır cezalar var. Aslında bu konunun iki tane mağduru var. Biri gerçekten dolandırılan kişi yani mağdur. Biri de iradesi fesada uğratılan yani kandırılmış kişiler. Bu durumda yargılama yapılır. Eğer soruşturması 158’den işlem görüyorsa yargılama ağır ceza mahkemesinde yapılır. Eğer suçsuzluğumu ispatlayamadıysam ve mahkemede buna kanaat getirmemişse o işlem aynı anda yapılıyorsa cezası daha da artıyor. Mağdurken daha da ciddi bir mağduriyete maruz kalabiliyorum. Dolandırıldığını gerçekten mahkemede şeffaf bir şekilde anlatmak lazım. Hesabınıza aynı hesaptan çok kez para gelmesi de sizi suçlu duruma düşürebilir. Bunu fark ettiğimiz andan itibaren ilgili kurumlara bildirmek lazım. Tarihi kesin olmamakla birlikte Yargıtay 11. Ceza Dairesi 4 Haziran 2024 tarihide şöyle bir karar çıktı; ‘Menfaat temin etmek şarttır’ dedi. Temin edilmiyorsa kandırılmış olabilir. Hileyle elinden kartları alınmış olabilir. Bu kişi hakkında beraat kararı verilebilir. Böyle güzel bir düzenleme getirildi. Değerli izleyenler insanlara güvenin ama hassas olun” uyarısında bulundu.

Empati yapmalı

Avukat Sancaktar Devlet Özkul, “Ceza kanunu amacı aslında ceza vermek değil toplumu ıslah etmektir. Adalet gerçekten şeffaf bir şekilde çalışsa zaten toplumda bir sıkıntı olmaz. Liyakata uymadığımız için aslında karşılaştığımız şeyler bunlar. O dosyaların içinde bir hayat olduğunu kaçırmamak lazım. Bunu kaçırdıktan sonra ben başarılı olamam. Bir hakim ve savcının önüne dosya geldiği zaman sabah 8’de mesaim başladı. 5’te bitiyor gözüyle bakmamalı. Biz empati yapmadıktan sonra toplumu düzeltemeyiz. Dosyasını okuduğumuz kişi bizim yakınımız olsaydı acaba nasıl okurduk. Aynı hassasiyeti gösterir miydik? Empati olmadığı zaman adaletsizlikler oluyor” sözlerine yer verdi.