Son günlerde yapılan bir araştırma, OpenAI’nin GPT-4 LLM’sine dayanan yapay zeka modeli ChatGPT’nin beyin tümörü teşhisinde radyologlardan daha etkili sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Osaka Metropolitan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir grup araştırmacı, 150 ameliyat öncesi beyin tümörü MR raporunu inceleyerek ChatGPT’nin doğruluk oranını radyologlarla karşılaştırdı.

ChatGPT’nin etkileyici başarısı

Araştırma sonuçları, ChatGPT’nin beyin tümörü tanısında yüzde 73'lük bir doğruluk oranı elde ettiğini gösterdi. Bu oran, nöroradyologların yüzde 72 ve genel radyologların yüzde 68’lik doğruluk oranlarını geride bırakıyor. ChatGPT’nin performansı, nöroradyologların raporlarını yorumlarken yüzde 80’e kadar yükseldi. Ancak genel radyologların raporlarında bu oran yüzde 60’a düştü. Bu durum, raporu yazan radyologun uzmanlık alanının ChatGPT’nin teşhis doğruluğunu etkileyebileceğini gösteriyor.

Yapay zekanın geleceği

Lisansüstü öğrencisi Yasuhito Mitsuyama ve Doçent Daiju Ueda liderliğindeki araştırma ekibi, ChatGPT gibi büyük dil modellerinin diğer tanısal görüntüleme alanlarındaki potansiyelini keşfetmeyi planlıyor. Ekip, yapay zekanın doktorların iş yükünü hafifletmek, teşhis doğruluğunu artırmak ve daha iyi eğitim ortamları sağlamak amacıyla kullanılmasının önemine vurgu yapıyor.