Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öktem, geçmişte Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Serdar Öktem kimdir?

Avukat Serdar Öktem, uzun yıllardır hukuk alanında aktif olarak görev yapan deneyimli bir isimdir. Ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, ticaret hukuku, aile hukuku, gayrimenkul hukuku, şirketler hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku ile tüketici hukuku gibi birçok alanda çalışmalarda bulunmuştur.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Öktem, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yapmıştır. İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Mesleki kariyerinin yanı sıra, insan hakları, kadın ve çocuk hakları konularında da aktif faaliyetler yürüten Öktem, Türk Dünyası ile ilgili sosyal projelere de destek vermiştir. Toplumsal şiddet olaylarına karşı duyarlılığıyla bilinen Öktem, çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da tanınmaktadır.