Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Arkas Sanat Alaçatı’da düzenlenen “Sezonun Hikâyesi: Çeşme’de Yaz” söyleşisinde, kentin kültür, eğitim ve yeşil dönüşüm odaklı yeni vizyonunu paylaştı.



Çeşme’nin yeni yol haritası: kültür, altyapı ve yeşil dönüşüm

Başkan Denizli, kentin son yıllardaki gelişimini ve önceliklerini katılımcılarla paylaştı.

12 Ay Turizm ve Kültür Altyapısı

“Turizmi 12 aya yaymanın anahtarı kültürdür” diyen Denizli, Salon Alaçatı tiyatro projesi, sezon dışı festivaller ve kültürel rotalarla kalıcı çekim noktaları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Bağlararası Arkeolojik Kazı Alanı’nın ziyarete açılması için tahsis süreci devam ediyor.

Aile ve Eğitim Odaklı Yatırımlar

Yeni kreş modeliyle uygun maliyetli ve nitelikli eğitimi yaygınlaştırdıklarını açıklayan Denizli, Çeşme Kent Enstitüsü’nün 23 branşta 1.200’den fazla yurttaşa ücretsiz eğitim verdiğini, okuma-yazma kurslarıyla kadınların eğitim erişimini güçlendirdiklerini söyledi.

Afetlere Dayanıklı Kent ve Üstyapı

Reisdere Afet Koordinasyon Merkezi’nin yüzde 85 tamamlandığını ve Kasım ayında 72 saat kesintisiz iletişim kapasitesinin devreye gireceğini aktaran Denizli, doğalgaz yatırımlarının hızlandırıldığını ve bir mahallede üstyapı onarımları için 85 milyon TL kaynak ayırdıklarını belirtti.

Doğa-Dostu Yeşillendirme Projesi

“Sakız Ağacım Çeşme” projesiyle 31 Mart 2024’ten bu yana 9.500 sakız fidanı dikildi. Bölgeye uygun, suya dayanıklı türlerle nefes alanları oluşturuluyor.

Kapsayıcı Sosyal Politikalar ve İstihdam

Yaş Alma Merkezi projesi ile kuşaklar arası paylaşımın güçlendirileceğini vurgulayan Denizli, turizmin 12 aya yayılması için personel kenti modelini bakanlıkla paylaşarak barınma sorununa kalıcı çözüm arayışında olduklarını söyledi.

Başkan Denizli’den teşekkür ve çağrı

“Çeşme’yi kültürüyle, doğasıyla ve sosyal adaleti öncelikleyen hizmetleriyle 12 ay yaşayan bir kent hâline getirmek için çalışıyoruz. Arkas Sanat’a ev sahipliği, Medicana’ya destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik Hakkında

Medicana Sohbetleri’nin ilk kez hastane dışında gerçekleştiği etkinlik, Arkas Sanat Alaçatı’nın sergileri ve atölye programlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekti. Katılımcılar, Başkan Denizli’ye Çeşme’nin kültür-sanat vizyonu ve yaklaşan projeler hakkında sorular yöneltti.