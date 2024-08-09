Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, avukatların sosyal medya ve internet ortamlarında reklam yapma yetkilerini sınırlıyor. Yönetmelik değişiklikleri, avukatların çevrimiçi mecralarda kendilerini tanıtıcı içerikler hazırlamalarını ve bu içerikleri paylaşmalarını yasaklıyor.

Yeni yönetmelik, avukatların çevrimiçi mecralarda reklam vermesini ve almasını yasaklıyor. Avukatlar, bedel karşılığı ya da bedelsiz olarak çevrimiçi mecralarda kendilerine yönelik içerikler hazırlatamayacak ve bu içerikleri ön plana çıkaracak işlemler yapamayacak. Ayrıca, internet kullanıcılarını kendi web sitelerine veya başka sitelere yönlendiren kısa yolları kullanmaları da yasaklandı.

Avukatlar, mesleki kimlikleriyle ilişkilendirilebilecek şekilde yaşamları, kazançları ve mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde paylaşımlardan kaçınmak zorunda. Yazılı, işitsel, görsel ve çevrimiçi iletişim araçlarında avukat unvanı kullanıldığında, mesleğin itibarını zedeleyici nitelikte davranışlardan uzak durulması gerektiği vurgulandı.

Her türlü reklam davranışı yasak

Avukatların sosyal medya ve internet ortamlarında katıldıkları yayınlarda, reklam sayılabilecek her türlü davranış ve mesleğin itibarını zedeleyici açıklamalardan kaçınmaları gerekecek. Ayrıca, iş elde etme amacıyla genel ve soyut içerikli bilgiler paylaşmak da yasaklandı. Bu düzenlemeler, mesleki etik ve rekabet kurallarına uygunluk sağlamak amacıyla getirildi.

Müvekkil ve müvekkil adaylarıyla yapılacak görüşmelerin, avukatlık mesleğinin saygınlığına uygun, reklam yasağını ihlal etmeyecek nitelikte ve gizliliğe uygun olması gerekiyor. Bu düzenlemeyle, avukatların meslektaşları ve müvekkilleriyle olan görüşmelerinde gizlilik kurallarına sıkı sıkıya uyması bekleniyor.