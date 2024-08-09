Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir bilişim ve Ar-Ge şirketi kurduğu ve bu şirketin çeşitli dijital platformlar için yazılım ve teknoloji geliştireceği ortaya çıktı. 14 Şubat 2023'te kurulan CMIT Bilişim ve ARGE Anonim Şirketi, teknolojik yenilikler ve sanal evrenler konusundaki hedefleriyle dikkat çekiyor.

CMIT Bilişim ve ARGE AŞ’nin kuruluşu

CMIT Bilişim ve ARGE AŞ, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan TDV Eğitim Yatırım Anonim Şirketi tarafından hayata geçirildi. Şirketin başlangıç sermayesi 2 milyon lira olarak belirlenirken, Ankara OSTİM Teknopark'ta bir şube açıldı ve merkezi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde bulunuyor.

Bulut bilişim ve blok zinciri (Blockchain):

Bulut bilişim sistemlerinin kurulumu ve yapılandırılması.

Blok zinciri hizmetleri için altyapı, sistem ve yazılım geliştirme.

NFT, token ve coin endüstrileri:

NFT, token ve coin endüstrileri için yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri.

Gelişen internet teknolojileri, oyun ve animasyon çalışmaları.

Sanal evrenler ve metaverse:

Metaverse gibi sanal evrenler için altyapı ve tasarım hizmetleri.

Sanal dünyada satış, pazarlama ve animasyon hizmetleri.

Dijital uygulamalar ve oyunlar:

Internet ve mobil platformlar için uygulama geliştirme.

Çeşitli programlama dillerinde yazılım, oyun ve diğer dijital içerik üretimi.

Son günlerde sosyal medya platformlarının erişime engellenmesi ve TikTok'un kapatılması gibi konular, dijital medya ve teknoloji alanındaki değişimleri gündeme getirirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yeni teknoloji girişimi de dikkat çekiyor.