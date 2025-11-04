Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye’nin itirazını reddetmesinin ardından tahliye başvurusunda bulundu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN TAHLİYE BAŞVURUSU

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye’nin yaptığı itirazı reddetmesinin ardından tahliye talebinde bulundu. AİHM kararı sonrası, Demirtaş’ın serbest bırakılması yönünde yeni bir hukuki süreç başlatıldı.

AİHM TÜRKİYE'NİN İTİRAZINI REDDETTİ

AİHM, 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan Demirtaş’ın dosyasında, “tutukluluğun siyasi nedenlere dayandığı” gerekçesiyle iki kez hak ihlali kararı vermişti. Türkiye, AİHM’in son kararına itiraz etmiş, ancak mahkeme bu itirazı reddetmişti.

Böylece, AİHM’in önceki kararı kesinleşmiş oldu.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARI TAHLİYE TALEBİNİ İLETTİ

AİHM kararının ardından Demirtaş’ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için yeni başvuru yaptı.

Avukatlar, “AİHM kararları bağlayıcıdır” diyerek, tutukluluğun son bulması gerektiğini savundu. Demirtaş’ın tahliye talebine ilişkin değerlendirme, yetkili yargı mercilerince yapılacak.

DEMİRTAŞ 2016'DAN BERİ TUTUKLU

Selahattin Demirtaş, 2016 yılında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. O tarihten bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş hakkında birçok dava sürüyor.