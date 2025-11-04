Kadınların karar alma süreçlerine katılımını artırmak, toplumsal eşitliği güçlendirmek ve kadınların yaşamın her alanında daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla Didim Belediyesi tarafından kurulan Didim Belediyesi Kadın Meclisi, kasım ayı toplantısında ilk kez bir araya geldi.

Kadınların toplumsal yaşamda ve karar alma süreçlerinde daha etkin olmasını hedefleyen Didim Belediyesi Kadın Meclisi, kasım ayında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi'nde gerçekleştirildi. Programa ,Belediye Başkan Vekili Sevil Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut ve Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

Kasım ayı toplantısında Kadın Meclisi üyeleri, meclis başkanı ve katip üyelerini belirledi. Ayrıca Didim'de kadın dayanışmasını güçlendirecek, üretim ve paylaşım temelli projelerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Didim Belediyesi Kadın Meclisi, ileriki dönemde hayata geçirilecek çalışmalarla kadınların sesini daha gür duyurmayı ve dayanışma ruhunu büyütmeyi hedefliyor. Birlikte üreten, paylaşan ve güçlenen kadınlar, Didim’in yarınlarını daha aydınlık kılacak.