Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ve 2 numarası Alexander Zverev kozlarını paylaşacak.

Sinner yarı finalde zorlanmadı

Son şampiyon İtalyan raket Jannik Sinner, yarı finalde 21 numaralı seribaşı Ben Shelton ile karşılaştı. İlk seti tie-break ile 7-6 kazanan Sinner, ikinci ve üçüncü setlerde üstün bir performans sergileyerek rakibini 6-2, 6-2’lik setlerle mağlup etti. Bu sonuçla Sinner, grand slam kariyerinde bir kez daha finale yükselmeyi başardı.

Zverev, Djokovic’i geçerek finale yükseldi

Diğer yarı finalde Alexander Zverev, Novak Djokovic karşısında zorlu bir mücadeleye çıktı. İlk seti 7-6 kazanan Alman raket, ikinci sette Djokovic’in sol bacağındaki sakatlık nedeniyle çekilmesiyle finale yükseldi.

Final maçı detayları

Dünya sıralamasının zirvesindeki iki raket Jannik Sinner ve Alexander Zverev, 26 Ocak Pazar günü Avustralya Açık şampiyonluğu için korta çıkacak. Büyük final, dünya tenis camiasında merakla bekleniyor ve tenis severlere unutulmaz bir mücadele vaat ediyor.