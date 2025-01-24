Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 32. yıl dönümünde Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen anlamlı bir törenle anıldı. Tören, Çiğli’deki Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan büstü önünde gerçekleşti. Anma etkinliğine Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çiğli Şube Başkanı Berkan Yılmaz ve yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Kadın ve Gençlik Kolları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Mumcu’nun sevenleri katıldı.

Başkan Yıldız: “Uğur Mumcu, bugünlere ışık tutan özel bir kişilikti”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, törendeki konuşmasında Uğur Mumcu’nun dik duruşunun ve gazetecilik anlayışının kendisi için her zaman örnek olduğunu ifade etti. Yıldız, "Uğur Mumcu, ‘Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz’ diyen bir bilim insanıydı. Bilgi ve belge gazeteciliğiyle bir dönemin karanlığına ve bugünlere ışık tutmuş özel bir kişilikti. Özgürlükçü laik bir gazeteci olarak, her zaman hukukun ve adaletin keskin kalemi oldu" dedi. Yıldız, Mumcu’nun dik duruşu ve cesur gazeteciliğiyle birlikte diğer demokrasi şehitlerini de saygı ile andığını belirtti.

Gaffar Okkan’ı da andılar

Başkan Yıldız, konuşmasında Uğur Mumcu’nun katledilişinin 32. yıl dönümünde, 1993 yılında öldürülen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı da andı. Yıldız, "Biz var oldukça; onların düşünceleri ve mücadeleleri de var olacak. Hukuk, adalet ve insan hakları için kavgamızdan, Cumhuriyet sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Berkan Yılmaz: “Uğur Mumcu’nun yaktığı meşale bugünü aydınlatıyor”

ADD Çiğli Şube Başkanı Berkan Yılmaz ise Uğur Mumcu’nun karanlığa karşı verdiği mücadelenin önemini vurguladı. Yılmaz, "Beni ancak öldürerek susturabilirsiniz diyen Uğur Mumcu, bugün Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve laik duruşuyla hala bizlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. O gün karanlığa karşı yaktığı meşale, bizleri bugün dahi aydınlatmaktadır" diye konuştu.

Evrim Aydın: “Gerçeği bilmenin cesaretini, adaleti savunmanın gücünü ondan öğrendik”

Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Evrim Aydın, Mumcu’nun sadece bir isim olmadığını, aynı zamanda laiklik, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti. Aydın, "Gerçeği bilmenin cesaretini, adaleti savunmanın gücünü ondan öğrendik. Türkiye’nin karanlık bir dönemini aydınlatmış ve bu uğurda katledilmiş Uğur Mumcu’yu saygıyla anıyorum" dedi.