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Dava sürecinde bazı suçlamalar düşürüldü. Şu anda gözaltında olan Griffith'in alacağı ceza ilerleyen günlerde belirlenecek.

Griffith, Ağustos 2022'de çocuk istismarı içerikleri üretme suçuyla gözaltına alınmıştı. 2003-2022 yılları arasında Avustralya 'nın çeşitli bölgeleri ve İtalya'da toplam 91 çocuğa karşı bin 623 suç işlediği belirlendi.

46 yaşındaki Ashley Paul Griffith, Brisbane Bölge Mahkemesi'nde 60 kız çocuğuna cinsel istismar suçundan mahkum edildi. Suçlamaların büyük kısmı 12 yaş altı çocuklara yönelik.

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