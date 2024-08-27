Çalışan hakları genişliyor

Avustralya’da, çalışanların haklarını korumaya yönelik önemli bir adım atıldı. Yeni yürürlüğe giren yasa, işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarıyla iletişime geçmesini engellemese de, çalışanlara bu tür aramalara ve e-postalara cevap vermeme hakkı tanıyor.

İşverenler iletişim kurabilir ama çalışan yanıt vermeyebilir

Yasa, işverenlerin mesai sonrası çalışanlarıyla bağlantı kurmasına engel olmuyor; ancak çalışanlar, belirli "makul sebepler" çerçevesinde bu iletişim taleplerine yanıt vermeyebilecek. Bu düzenleme, iş-yaşam dengesi arayışında olan çalışanlar için büyük bir rahatlama olarak görülüyor.

Anlaşmazlık durumunda kamu denetçisi devrede

Çalışanlar ve işverenler arasında bu yeni haklar çerçevesinde oluşabilecek anlaşmazlıkların öncelikle kendi aralarında çözülmesi bekleniyor. Ancak sorun çözülemezse, devreye Avustralya Adil Çalışma Komisyonu (FWC) girecek.

Büyük işletmeler için geçerli

Bu yasa, yalnızca 15'ten fazla çalışanı olan iş yerlerinde geçerli olacak. Yasanın tam kapsamı ve uygulanma şekliyle ilgili görüşmeler ise devam ediyor. Bu gelişme, çalışanların mesai sonrası stresini azaltma yolunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor.