

Olay, Nazilli ilçesi Belediye Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.G. isimli şahıs, 6 katlı iş hanının çatısına çıktı. R.G.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, R.G.'yi ikna etmeye çalıştı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olayda şahsın atlama ihtimaline karşılık Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hava yastığı açtı. Meraklı vatandaşlar ise yaşananları cep telefonları ile kayda alırken, yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından R.G., ikna edilerek aşağıya indirildi. Cam kırıkları ile yaralandığı tespit edilen R.G., olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA