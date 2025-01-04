Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ülkesinde süren koalisyon görüşmelerinin başarısız olmasının ardından istifa edeceğini açıkladı. Nehammer, partisi Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) arasında yürütülen koalisyon müzakerelerinde kilit konularda anlaşmazlık yaşandığını belirtti.

Koalisyon görüşmeleri sonlandırıldı

Nehammer, yaptığı açıklamada, SPÖ ile anlaşma sağlanamadığını ve bu sebeple müzakerelerin sonlandırıldığını söyledi. "SPÖ ile kilit noktalarda anlaşma mümkün değil. ÖVP, sosyal yardım ve iş dünyasına zarar verecek önlemleri ya da yeni vergileri kabul etmeyecek," diyerek, görüşmeleri bitirdiklerini vurguladı.

İstifa kararı alındı

Nehammer, koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından görevinden istifa edeceğini duyurdu. Kararını önümüzdeki günlerde resmiyete dökeceğini ifade etti.