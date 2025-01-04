Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Samsunspor, Trabzonspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Maç, Samsunspor’un ev sahipliğinde oynandı.
Holse’nin golleri Samsunspor’a 3 puanı getirdi
Samsunspor’un gollerini 30. dakikada ve 75. dakikada Carlo Holse kaydetti. Trabzonspor’un tek golü ise 49. dakikada Simon Banza’dan geldi.
Samsunspor puanını 33’e yükseltti
Bu galibiyetle birlikte Samsunspor puanını 33’e yükselterek, sıralamada önemli bir adım attı. Trabzonspor ise 19 puanda kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Kaynak: DHA