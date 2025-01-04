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Bu galibiyetle birlikte Samsunspor puanını 33’e yükselterek, sıralamada önemli bir adım attı. Trabzonspor ise 19 puanda kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Göztepe'nin Galatasaray karşısında ilk 11'i belli oldu

Göztepe'nin Galatasaray karşısında ilk 11'i belli oldu

Samsunspor’un gollerini 30. dakikada ve 75. dakikada Carlo Holse kaydetti. Trabzonspor’un tek golü ise 49. dakikada Simon Banza’dan geldi.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Samsunspor , Trabzonspor ’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Maç, Samsunspor’un ev sahipliğinde oynandı.

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