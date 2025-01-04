Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Samsunspor, Trabzonspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Maç, Samsunspor’un ev sahipliğinde oynandı.

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Holse’nin golleri Samsunspor’a 3 puanı getirdi

Samsunspor’un gollerini 30. dakikada ve 75. dakikada Carlo Holse kaydetti. Trabzonspor’un tek golü ise 49. dakikada Simon Banza’dan geldi.

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Samsunspor puanını 33’e yükseltti

Bu galibiyetle birlikte Samsunspor puanını 33’e yükselterek, sıralamada önemli bir adım attı. Trabzonspor ise 19 puanda kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

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Kaynak: DHA