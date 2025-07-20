Manisa ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Gece saatlerinde apartmanın açık kapısından içeri giren kimliği belirsiz kişi, ayakkabılar arasından seçim yaptıktan sonra rahat tavırlarla olay yerinden uzaklaştı.



Şehzadeler’de gece yarısı hırsızlık

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde apartmana yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk, giriş kapısının açık olduğunu fark ederek içeri girdi.

Kameralar her anı kaydetti

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin önce kapıya hafifçe dokunduğu, ardından doğrudan içeri girdiği görülüyor. Kamera kayıtlarına göre şahıs, ayakkabılar arasında bir süre dolaşıp beğendiği bir çifti aldıktan sonra, elini kolunu sallayarak binadan ayrıldı.

Apartman sakini durumu sabah fark etti

Sabah saatlerinde ayakkabılarının kaybolduğunu fark eden apartman sakini, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerdeki kişinin bir çocuk olduğu ve apartmana girişten çıkışa kadar oldukça rahat davrandığı tespit edildi.

Emniyete başvuru yapılacak

Hırsızlık mağduru aile, olay sonrası Manisa Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyette bulunacaklarını açıkladı. Kamera kayıtlarıyla birlikte suç duyurusunda bulunulması bekleniyor.