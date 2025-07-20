İzmir’de karaciğer nakli sonrası safra yollarında tıkanıklık gelişen 64 yaşındaki Ömer Özkan, Türkiye'de az sayıda merkezde uygulanan manyetik kompresyon yöntemi sayesinde sağlığına kavuştu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde yapılan müdahale, klasik tedavilerin ötesinde mikro teknolojik malzemelerle gerçekleştirildi.



Ciddi komplikasyon sonrası nadir yöntemle tedavi edildi

2019 yılında canlı vericili karaciğer nakli geçiren Ömer Özkan, yıllar içinde sessizce ilerleyen safra yolu tıkanıklığı nedeniyle hayati risk taşıyan bir tabloyla karşılaştı. Klasik tedavilerin yetersiz kaldığı vakada, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde görev yapan uzman ekip, yenilikçi bir yaklaşım olan manyetik kompresyon yöntemi ile başarılı bir sonuç elde etti.

“Klasik yöntemlerle tedavisi mümkün değildi”

Hastanenin Tıbbi Direktörü ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Memiş, operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Hayati tehlike oluşturan bir durumla karşı karşıyaydık. Bu hastada klasik yöntemlerin yetersiz kalacağını bildiğimiz için, dünyada yalnızca ileri merkezlerde uygulanan manyetik kompresyon tekniğini tercih ettik. Mıknatıs yardımıyla hem endoskopik hem de girişimsel işlemler hibrit biçimde birleştirildi.”

Memiş, kullanılan malzemelerin tamamının mikro teknolojik ürünler olduğunu, bu başarı sayesinde ileri düzey nanoteknolojik cerrahilere zemin hazırlayabilecek bir adım atıldığını da vurguladı.

Mıknatıslar safra yollarında buluştu

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Ferit Çelik, hastanın kendilerine sarılık ve kaşıntı şikayetleriyle başvurduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

“Karaciğer ile safra yolu arasındaki bağlantı kopmuştu. Dünyada sınırlı merkezde uygulanan mıknatıs tekniğini tercih ettik. Darlık bölgesine yerleştirilen mıknatıslar 48 saat içinde birbirine yapıştı ve bir geçit oluşturdu. Ardından girişimsel radyolojiyle birlikte üç adet stent yerleştirdik.”

“Karaciğerini kaybetmek üzereydi”

Medical Point Radyoloji Uzmanı Dr. Kamil Doğan ise yöntemin dünyada çok az merkezde uygulandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Amaç, iki ayrı safra yolunu mıknatısın çekim gücüyle bir araya getirmekti. Başarılı olduk. Bu işlem sayesinde, hastamız vücudunda kesi olmadan sağlığına kavuştu.”

"6 aylık ömrüm kalmıştı"

Geçirdiği üç aşamalı işlem sonrası yeniden sağlığına kavuşan Ömer Özkan ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Karaciğer değerlerimde sorunlar vardı ama geçiciydi. Bu yıl tekrar hastaneye gittiğimde safra yollarımın neredeyse tamamen tıkandığı ortaya çıktı. Riskli bir işlem olmasına rağmen kabul ettim. Doktorlarım bilgi ve cesaretle beni hayata döndürdü. Eğer yapılmasaydı sadece 6 aylık ömrüm kalmıştı.”