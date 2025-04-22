Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, son bölümdeki sahneyle diziye veda etti. Yapım ekibi yeni başrol arayışına başladı.

Aybüke Pusat Teşkilat dizisine veda etti

TRT 1'de yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat dizisinde beklenen ayrılık gerçekleşti. Dizide “Neslihan Başkan” karakterini canlandıran Aybüke Pusat, son bölümde yayınlanan sahneyle birlikte projeden resmen ayrıldı.

Geçtiğimiz haftalarda, Pusat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle yapım ekibiyle sorun yaşadığı ve diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Son bölümdeki gelişmelerle bu iddialar doğrulanmış oldu.

Neslihan karakteri hikâyeden çıkarıldı

Dizinin son yayınlanan bölümünde Neslihan karakteri, gizemli bir telefon çağrısının ardından kayıplara karıştı. Bölüm sonunda karakterin "gömülmesi" sahnesiyle birlikte, hikâye içindeki varlığına kesin bir şekilde son verildi.

Bu sahne, karakterin diziye tamamen veda ettiği şeklinde yorumlandı.

Yeni başrol arayışları başladı

Aybüke Pusat'ın sezon finaline kadar dizide kalması beklenirken, yaşanan gelişmeler beklentileri boşa çıkardı. Yapım ekibinin yeni başrol oyuncusu arayışında olduğu ve sezon finali öncesinde yeni ismin açıklanmasının planlandığı öğrenildi.

Teşkilat dizisinde yaşanan bu ayrılık sonrası, izleyiciler yeni başrol oyuncusunun kim olacağını merakla bekliyor.